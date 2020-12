Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass die Buchläden auch während des Lockdowns geöffnet bleiben sollen. So verständlich diese Haltung vom „bibliophilen Bauchgefühl“ her auch sei, meint der SWR2 Literaturkritiker Carsten Otte, es bliebe dabei, dass „der Einsatz für geöffnete Läden in Zeiten der Pandemie eine Form der Lobbyarbeit ist, die möglicherweise Leben aufs Spiel setzt.“

Sendung am Di , 15.12.2020 18:40 Uhr, SWR2 Kultur aktuell, SWR2