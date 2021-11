Was kann Lyrik, was Prosa nicht kann? Welchen Stellenwert nimmt Lyrik heute ein? Mit den preisgekrönten Lyrikerinnen Anja Kampmann, Uljana Wolf und Sabine Scho trifft sich Denis Scheck im Atelier der Heeresbäckerei in Berlin. Anja Kampmann stellt ihren neuen Gedichtband "Der Hund ist immer hungrig" vor. Mit "Etymologischer Gossip" erkundet Uljana Wolf in essayistischer Form, was es bedeutet, in verschiedenen Sprachen zu dichten. Und Sabine Scho stellt mit "Haus für einen Boxer" eine überraschende Verbindung her: Was haben Lyrik, Architektur und Boxen gemeinsam? mehr...