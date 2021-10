Feministisch denken - aber nicht handeln. Das Buch ,,Süß. Eine feministische Kritik" von Ann-Kristin Tlusty

Selbst Vertreterinnen der jungen Generation seien nicht frei von Geschlechterklischees, räumt die Autorin des Buchs ,,Süß. Eine feministische Kritik" Ann-Kristin Tlusty im Gespräch mit SWR2 ein. Obwohl Feminismus heutzutage eigentlich Konsens sei, seien Phantasmen wie ,,die süße“, ,,die zarte“ und ,,die sanfte“ Frau weit verbreitet. ,,Was ich unter 'süßlich' fasse, hat einen kompensatorischen Charakter. Da, wo Frauen süßlich sind, müssen es Männer nicht sein“, so Tlusty.

Starke Kritik übt die Autorin an dem, was sie ,,Potenzfeminismus" nennt, also die Vorstellung verschiedener feministischer Strömungen, dass Frauen sich gegenseitig empowern könnten. Das erwecke den Eindruck, dass es nur an den Frauen selbst liege, einen feministischen Alltag zu haben, sagt Tlusty.

Stattdessen gehe es vor allem darum, wegzukommen von der Idee einer individuellen Verantwortung hin zu besseren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Gleichberechtigung möglich machten, so Tlusty. ,,Ich glaube, dass der Diskurs, den wir in den letzten Jahren geführt haben, viel auf individuelles Empowerment eingegangen ist: man solle den Körper endlich lieben, man solle die Menstruation lieben, sich um seine Finanzen kümmern“.