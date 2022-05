„Es könnte schöner miteinander sein“ - Tucké Royale, der neue Stadtschreiber von Ludwigsburg

Er ist Autor, Regisseur, Musiker, Hörspielmacher und Schauspieler – Tucké Royale, noch zu DDR-Zeiten 1984 in Quedlingburg geboren, wird im Frühjahr und Sommer als neuer Stadtschreiber in Ludwigsburg zu Gast sein. Letztes Jahr hat sich der queere Künstler an der Initiative #actout, dem Comingout von 185 Personen aus Film, Theater und Fernsehen beteiligt.

Royale ist ein Macher

Er ist ein Mensch mit vielen Sehnsüchten. Bei einer kreativen Auszeit in Brandenburg überkommt Tucké Royale die Sehnsucht, einen Film zu machen. Einfach, weil es den Film, den er machen wollte, noch nicht gab. Das Ergebnis ist „Neubau“ – ein etwas anderer Heimatfilm über eine queere Uckermark – hoch gelobt und mehrfach ausgezeichnet 2020 auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis.

Und so ist es offensichtlich öfters bei diesem Künstler. 2015 zum Beispiel gründet er den „Zentralrat der Asozialen in Deutschland“. Mit dem Zentralrat will der queere Künstler auf die Schicksale der von den Nazis verfolgten, sogenannten Asozialen aufmerksam machen. Auch darauf auch, dass Menschen mit unregelmäßigen Einkommen, Obdachlose und andere Randgruppen in der Erinnerungskultur beider deutscher Staaten nach 1945 nicht wirklich vorgekommen sind.

Royale will echte Forschungsarbeit leisten

Dieses Sichtbarmachen von Fehlstellen gehört zu den Kontinuitäten seiner künstlerischen Arbeit und das wird ihn auch in seiner Zeit als Stadtschreiber von Ludwigsburg beschäftigen. Leben mit einer Behinderung – was das bedeute, da habe er einfach Nachholbedarf, meint Tucké Royale. „Neue Gemeinschaften/Digitale Narrative“ lautet das Thema, das er in Ludwigsburg bearbeiten soll.

Klingt sperrig und verkopft. Seine Antwort darauf heißt auch essen gehen. Griechisch, italienisch. Echte Forschungsarbeit: „Wo ich gerne esse und wo ich die Leute aber auch gern mag. Und auch Lust hätte, diese Familiengeschichten zu verstehen der Leute, die diese Restaurants führen.“

Politisch-künstlerisches Engagement, getrieben von einer unstillbaren Sehnsucht

Die Suche nach der Lücke, nach dem Unsichtbaren gehört zu diesem Künstler. Ebenso das Sich-Nicht-Festlegen-Wollen oder -Können. Nicht nur Puppenspiel, das er studiert hat, nicht nur Schauspiel oder Performance, nicht nur Musiker und nicht nur Autor.

Die klassische Anforderung, nur einen Beruf zu machen, das ist für Tucké Royale einfach zu spaßfrei. Und er hat auch keine Lust, sich auf ein Geschlecht festzulegen. Wobei Queerness für ihn eher eine Art Kulturtechnik beschreibt, etwas Wendiges. Aber auch da will er sich nicht festlegen.

Gewiss ist bei ihm nur eins: Ein politisch-künstlerisches Engagement getrieben von einer unstillbaren Sehnsucht: „Ich möchte einfach in einer schöneren, einer besseren Welt leben und ich stell' mir halt auch oft vor, dass es schöner miteinander und heilsamer sein könnte. Es kommt ja vor allem von einer Sehnsucht, in einer besseren Gesellschaft miteinander zu sein.“