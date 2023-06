„Es ist nicht schade um mich“ – Innenansichten des Fräulein Else (1/8)

Von Arthur Schnitzler

Gelesen von Edith Clever

Paul Zsolnay Verlag 1924

(Produktion: RBB 1982)

(Ausstrahlung auch im Rahmen des ARD Radiofestivals. Lesung, 23.03 Uhr)

Else befindet sich in einer unmöglichen Situation. Mitten im Urlaub erreicht sie ein Expressbrief ihrer Mutter. Darin eröffnet sie der Tochter, dass die Familie tief in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wenn nicht sofort eine große Summe Geld aufgebracht wird, werde der Vater verhaftet. Else soll eine Urlaubsbekanntschaft um das Geld anpumpen, den Kunsthändler Dorsdey. Der stimmt unter einer Bedingung zu: Else nackt zu sehen. Ihren Konflikt zwischen Not und Abscheu, exhibitionistischen Fantasien und dem Gefühl sich zu verkaufen, trägt Edith Clever in einem rasant pulsierenden Monolog vor.

(8 Folgen - bis Donnerstag, 27. Juli 2023)