Polizeipräsenz heißt für Juden: „Wir sind gefährdet“

Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist auch der Antisemitismus in Deutschland wieder vielerorts unüberhörbar zu Tage getreten. Für den Autor C. Bernd Sucher ergibt auch der daraus resultierende, verstärkte Polizeischutz ein Lebensgefühl der Unsicherheit:

„Juden in diesem Land ist praktisch durch diese Polizeipräsenz immer klar: Wir sind gefährdet, weil das Polizeiauto da steht, und das ist das Zeichen, dass man uns schützen muss. Und eigentlich will uns keiner.“

Sucher skizziert ein Bild des gegenwärtigen deutschen Judentums

In seinem neuen Buch begibt sich Sucher auf eine Spurensuche in der Vergangenheit wie in der Gegenwart und skizziert so ein Bild des gegenwärtigen deutschen Judentums: zwischen Erinnerungskultur und Identitätssuche, wieder aufkeimendem Antisemitismus und der Hoffnung auf die längst überfällige Akzeptanz durch die deutsche Gesellschaft.

Zu seinen Recherchen führte Sucher auch Gespräche mit Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben; darunter Charlotte Knobloch, Norbert Frei, Josef Schuster, Richard C. Schneider und Deborah Feldman.

Die Wunschvorstellung einer sicheren Heimat hat Sucher aufgegeben

Am Ende steht die Erkenntnis für Sucher, dass es für Juden noch immer keinen sicheren Hafen in der Welt gibt, wie er bei SWR2 konstatiert: „Wo sollte ich hin? Also ich könnte nach Frankreich, weil mein Französisch relativ gut ist. Aber da ist der Antisemitismus ja fast noch größer als in Deutschland. Und Israel ist jetzt gerade auch kein Zufluchtsort. Also bleibt ja nur die unsichere Heimat Deutschland.“

Die Wunschvorstellung einer sicheren Heimat habe er aufgegeben: „Ich werde es nicht mehr erleben. Und ich glaube, die Generation, die jetzt 20 ist, die werden es auch nicht erleben.“