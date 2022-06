Interessante Texte am ersten Lesetag beim Bachmann-Wettbewerb 2021 in Klagenfurt

Vier Autorinnen und ein Autor haben der Jury und dem Fernsehpublikum ihre Texte präsentiert, und es ist wohl kein Wunder, dass es viel um weibliche Selbstfindung ging. Der eigene und fremde Körper war das klassische Thema dieser Texten. Der stärkste Beitrag kam aber von dem in Berlin lebenden Theaterautoren Necati Öziri – eine Art Brief an den Vater, eine Abrechnung im Stile Kafkas. Das war kraftvolle Literatur.

Vier Autorinnen und ein Autor haben heute ihre Texte der Jury und dem Fernsehpublikum präsentiert, und so ist es vielleicht auch kein Wunder, dass es oft um weibliche Selbstfindung ging. Die Schweizerin Julia Weber hat mit ihrem Prosastück „Ruth“ zum Beispiel die Geschichte einer Prostituierten erzählt, die eine Frau verführt. Der eigene und fremde Körper war wohl das zentrale, man könnte fast sagen: das klassische Thema heute in den Texten. Auch Magda Woitzuck aus Österreich beschreibt mit ihrer Erzählerin die Oberflächen menschlicher Haut, und zwar von einer Toten, um dann das Leben neu ordnen zu können.

Ein anderes Thema, etwa bei der Leipziger Autorin Heike Geißler, war der Mensch als ökonomisches Subjekt, das sich in einer gentrifizierten und durchkapitalisierten Gesellschaft zurechtfinden muss. Heraus stach an diesem ersten Lesetag der in Berlin lebende Theatermacher Necati Öziri. Der lieferte eine Art Brief an den Vater ab, eine Abrechnung im Stile Franz Kafkas, die nicht zuletzt überzeugte, weil sie über zwei Länder, nämlich über Deutschland und die Türkei hinweg vollzogen wird. Das war kraftvolle Literatur, ein Kreisen um Gevatter Tod, ich würde sagen, der stärkste Texte des ersten Bachmann-Tages.

Der Bachmannpreis online

In welchen Formen wurden sie verfasst?

Die literarischen Ansätze waren sehr vielfältig. Es gab Miniaturen von Katharina Ferner zu hören, kurze Traumprotokolle, in denen dann auch eine Großwildjagd mitten in der Stadt inzeniert wird. Es gab sphärische Tonlagen, die erwähnte Wutprosa von Necati Öziri, die sich aber dennoch sehr verletzlich gab. Der Beitrag von Heike Geißler mit dem Titel „Die Woche“ lässt sich als politisches Pamphlet lesen, als Rede, die vielleicht im Theater gehalten wird. Die Erzählung „Die andere Frau2 von Magda Woitzuck war eher klassisch aufgezogen, mit einer Pointe am Schluss, und war meiner Meinung nach auch das schwächste Stück.

Wie hat sich die Jury geschlagen?

Mit der Schriftstellerin Vea Kaiser, die auch im Literarischen Quartett zu Gast ist, und mit Mara Delius von der Zeitung Die Welt gab es zwei Neuzugänge in der Jury, die ganz unterschiedlich aufgetreten sind. Delius sehr zurückhaltend mit nur spärlichen Wortbeiträgen. Bei dem etwas rätselhaften Stück von Katharina Ferner wollte sie dann gar nicht mehr in die Analyse einsteigen, was wie eine Art Arbeitsverweigerung wirkte.

Viel Streit auf Kosten sachlicher Diskussionen

Es gab insgesamt viel Streit am heutigen Tag. Das mag für einige einen gewissen Unterhaltungswert gehabt haben, war aber der sachlichen Diskussion eher abträglich. Es haben sich offensichtlich zwei Lager gebildet: Auf der einen Seite eine Gruppe um Philipp Tingler und Vea Kaiser, die mit Literaturkritik im engeren Sinn sehr wenig zu tun haben, die gerne mal sagen, wie begeistert oder wie traurig sie über einen Text sind, und auf der anderen Seite: Literaturprofessor Klaus Kastberger, seine österreichische Kollegin Brigitte Schwens-Harrant und die Kritikerin Insa Wilke. Etwas verloren wirkte in der Runde tatsächlich Mara Delius. Der langjährige Juror Michael Wiederstein kam in der heutigen Konfrontation leider auch etwas zu kurz.

Wie hat sich die neue Jury-Vorsitzende Insa Wilke geschlagen?

Sie hat sich entwickelt, würde ich sagen. Am Anfang, so mein Eindruck, ist Insa Wilke mit Jurorinnen und Juroren manchmal unhöflich umgegangen, wenn die nicht ihrer Meinung waren. Das war etwas souverän. Vor allem, wenn es um Beiträge ging, die sie selbst in den Wettbewerb eingebracht hat. Die grundsätzlich sehr verschiedene Betrachtungsweise von Literatur, wie sie offensichtlich Kaiser und Tingler pflegen, führte dann auch zu Belehrungen und Beleidigungen, die insgesamt sehr wenig erhellend sind.

Falls das so weiter geht, wünscht man sich tatsächlich Hubert Winkels zurück, der jedenfalls als Jury-Vorsitzender eine gewisse Milde hat walten lassen. Als aber gleich drei Juror*innen sich weigerten, sich der Prosa von Katharina Ferner zumindest etwas zu nähern, zeigte Insa Wilke allerdings, wie wichtig eine sorgsame Textarbeit ist und warum es sich lohnt diesen Bewerb überhaupt anzusehen. Also, ein durchwachsener Eindruck, was die Jury angeht.