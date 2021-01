Siri, der Google Assistant oder die berühmte Alexa: Sprachassistenten halten immer häufiger Einzug in unseren Alltag. Meistens können die sprachbasierten Helfer Hochdeutsch oder Englisch mittlerweile ziemlich gut verstehen. Mit Mundarten sieht das allerdings ganz anders aus. Ganz besonders gilt das für die Schweizer Mundart, das Schwyzerdütsch. Da verstehen Alexa & Co. bislang so gut wie nicht. in Start-up aus dem Wallis will das nun ändern und den Apps Schweizerdeutsch beibringen. mehr...