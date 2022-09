Redaktion und Moderation: Alexander Wasner



Mit neuen Büchern von Moritz Baßler, Édouard Louis, Martin Kordić, Jürgen Habermas, Omri Boehm und Thomas Melle

"Ernst ist das Leben, heiter die Kunst" stammt aus dem Kriegsdrama "Wallenstein" von Friedrich Schiller. Der Spruch passt am Jahrestag des Anschlags aufs World Trade Center und nach mehr als einem halben Jahr Ukraine-Krieg.

Ernst ist das Leben gerade, da widerspricht keiner - erst recht nicht die beiden Philosphen, die Bücher über das Verschwinden der Menschlichkeit und die Gefährdung der öffentlichen Diskussion geschrieben haben: Omri Boehm und Jürgen Habermas.

Die Romane in der Sendung pflegen aber die heitere Kunst mal queerlig, mal melancholisch. Vielleicht würden sie gerne helfen, aber sie kennen ihre Grenzen.

Moritz Baßler – Populärer Realismus

C.H. Beck Verlag, 408 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-406-78336-4

Debattengespräch mit dem Autor

Édouard Louis – Anleitung ein anderer zu werden

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Aufbau Verlag, 272 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-351-03956-1

Rezension von Beate Tröger

Martin Kordić – Jahre mit Martha

S. Fischer Verlag, 288 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-10-397163-7

Gepräch mit dem Buchhändler und Bookstagramer Florian Valerius

Jürgen Habermas – Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik

Suhrkamp Verlag, 108 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-518-58790-4

und

Omri Boehm – Radikaler Universalismus

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Ullstein Verlag, 176 Seiten, 22 Euro

ISBN 9783549100417

Debattengespräch mit Konstantin Sakkas

Thomas Melle – Das leichte Leben

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 352 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-462-00257-7

Rezension von Carsten Otte

Musik

Soap & Skin: Voyage, voyage

Label: PLAY IT AGAIN SAM

Betty Lavette: Let me down easy

Label: MINISTRY OF SOUND

Ezra Furman: Book of our names

Label: Bella Union

Soap & Skin: (What's up) What’s going on

Label: PIAS

Ezra Furman: Throne

Label: Bella Union

Soap & Skin: What a wonderful world

Label: PLAY IT AGAIN SAM