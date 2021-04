"Selten wurde die psychologische Motivation eines wohlmeinenden Massenmörders feiner seziert als in Dana Grigorceas Roman „Die nicht sterben“. Ihr gelingt mit überzeugender Sprachgewalt, atmosphärisch dicht und beobachtungsstark ein Porträt der osteuropäischen Malaise im Spiegel des Dracula-Mythos. Für mich war es Liebe auf den ersten Biss!", so Denis Scheck in seiner Buchempfehlung.

Eine junge Bukarester Malerin kehrt nach ihrem Kunststudium in Paris in den Ferienort ihrer Kindheit zurück. Die kleine Stadt B. liegt in der Walachei, südlich von Transsilvanien. Dort hat sie bei ihrer großbürgerlichen Großtante Margot unter Kronleuchtern und auf Perserteppichen die Sommerferien verbracht. Eine Insel, auf der die kommunistische Diktatur etwas war, das man verlachen konnte. Inzwischen ist der Kommunismus Vergangenheit und B. hat seine besten Zeiten hinter sich. Für die Künstlerin ist es eine Rückkehr in eine fremd gewordene Welt, mit der sie nur noch wenige enge Freundschaften und die Fäden ihrer Familiengeschichte verbinden. Als auf dem Grab Vlad des Pfählers, als Dracula bekannt, eine geschändete Leiche gefunden wird, begreift sie, dass die Vergangenheit den Ort noch nicht losgelassen hat. Die Geschichte des grausamen Fürsten will sie erzählen, denn die Geister der Vergangenheit sind noch immer lebendig... Die Autorin:

Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Germanistik und Nederlandistik. Sie lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Zürich. Der bereits erschienene Roman "Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit" sowie ihre Novelle "Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen", wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 3sat-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Dana Grigorcea: Die nicht sterben SWR Die nicht sterben Autor Dana Grigorcea Verlag: Penguin ISBN: 978-3-641-26382-9