Emine Sevgi Özdamar erhält den Georg-Büchner-Preis: Eine Visionärin auf der Bühne und zwischen den Kulturen

Eine hochverdiente Auszeichnung sei der Georg-Büchner-Preis für die deutsch-türkischen Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar, so SWR2-Literaturkritiker Frank Hertweck. Mit ihrem Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ von 2021 habe sie nach früheren literarischen Erfolgen wieder für Furore gesorgt. Ihre Literatur sei stark an Klang und an Mündlichkeit orientiert.

Özdamar ist Grenzgängerin

Kein Wunder, so Hertweck, denn Emine Sevgi Özdamar sei immer auch eine hervorragende Schauspielerin gewesen. Schon ihre frühe Berliner Zeit, in der sie an der Volksbühne in Ost-Berlin gespielt, aber in Westberlin gelebt habe, zeige sie bereits als Grenzgängerin.

Später spielte sie an bedeutenden Bühnen, in Paris, Frankfurt und Bochum. Der entscheidende biographische Bruch im Leben der 1946 in der Türkei geborenen Schriftstellerin sei vermutlich der Militärputsch von 1971 gewesen. Später emigrierte sie nach Deutschland.

Mit ihrem literarischen Debüt beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt habe sie 1991 mit Auszügen aus ihrem Roman „Das Leben ist eine Karawanserei“ gleich ihren Durchbruch geschafft. In dem neuen Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ im vergangenen Jahr habe sie aber auch beschrieben, wie beschwerlich dieser Weg gewesen sei.

Auf ironische Weise prophezeien ihr darin Krähen, sie werde einst eine Mittlerin zwischen deutscher und türkischer Kultur sein, in Deutschland aber als Putzfrau arbeiten müssen. Und das sei ihr in der Tat nicht erspart geblieben, so Hertweck.