Eine schwarze Französin, die den Rassismus satt hat. Und deshalb die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt. Weil Deutschland der wichtigste Motor für Integrationspolitik in Europa ist. Das sagt, schreibt und glaubt Elisa Diallo noch immer. Die heute 45-jährige Tochter einer französischen Mutter und eines Vaters aus Guinea hat darüber ein Buch geschrieben, das 2019 bei Flammarion in Paris veröffentlicht worden ist, viel Aufmerksamkeit in Frankreich erregt hat und nun in deutscher Übersetzung im Berenberg Verlag erscheint.

Elisa Diallo lebt mit Ehemann und drei Kindern in Mannheim, arbeitet in Frankfurt als Verlagskauffrau. Auch wenn sie in ihrem neuen Vorwort zur deutschen Erstausgabe nicht mehr ganz so optimistisch über ihre Heimat Deutschland urteilt, so scheint für Elisa Diallo nach wie vor „Deutschland das Land zu sein, dass noch am ehesten den antirassistischen Kampf gewinnen kann.“ Kunscht! stellt Elisa Diallo und ihr Buch „Französisch verlernen“ vor.

Elisa Diallo: „Französisch verlernen. Mein Weg nach Deutschland"
Verlag: Berenberg Verlag
ISBN: 978-3-946334-91-0