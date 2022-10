Einzigartige UFA-Geschichte: Autor Peter Prange über neues Buch "Der Traumpalast"

Strom ist in der Energiekrise zum Politikum und Stromsparen zur Bürgerpflicht geworden. So ist eine Diskussion um die Lichtkunst entbrannt. „Ich würde verfechten, die Kunst als letztes auszuschalten", fordert die Berliner Künstlerin Antje Blumenstein. Ihre Arbeiten sind Teil einer neuen Ausstellung der Kunsthalle Messmer in Riegel am Kaiserstuhl, die Lichtkunst zeigt - allen Bedenken zum Trotz. Dennoch, sagt Blumenstein, könne man Werke nachts ausschalten, so wie es der Hamburger Bahnhof in Berlin gerade für die Neonarbeit von Dan Flavin entschieden hat. Vom Pionier François Morellet bis zur Amerikanerin Betty Rieckmann, die heute in Karlsruhe lebt: Beim Rundgang durch die Kunsthalle Messmer erkennt man, wie schade es wäre, dieser Kunst den Stecker zu ziehen. mehr...