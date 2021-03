Von einer Schrift, die nicht zu entziffern ist, das Leben des Ägyptologen Leo Buri jedoch schlagartig verändert, handelt die Erzählung „die Schrift“, für die der 37-jährige Autor Simon Sailer aus Wien am 12. März mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden ist.

Julian Bockius, Mitglied in der Jury des Clemens-Brentano-Preises der Stadt Heidelberg Privat

Sailer beschreibt darin, wie der Ägyptologe infolge seiner rätselhaften Entdeckung vereinsamt, sich am Ende sogar auflöst. „Am Ende ist er einfach weg“, so Jury-Mitglied Julian Bockius in SWR2. Die Erzählfiktion lasse den Leser völlig im Unklaren darüber, was eigentlich vor sich gehe.

„Man fühlt sich wie Leo Buri selbst“, so Bockius über das ausgezeichnete Werk, „man ist von dieser Erzählung so eingeschüchtert und fasziniert, wie die Hauptfigur von der Hieroglyphen-Schrift ist, die ihr in die Hände fällt. Es ist ein Text, der zur Entschlüsselung einlädt, und von dem man nicht weiß, ob man sich nicht schon selbst längst darin befindet.“

Der Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert.