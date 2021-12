Douglas Stuart: Shuggie Bain

„Ich hatte bei keinem meiner bisherigen Bücher das Gefühl, eine so große Freiheit zu haben wie bei diesem“, sagt der Schriftsteller Michael Köhlmeier im Gespräch mit SWR2 Literaturredakteurin Anja Brockert. Denn in diesem fast tausendseitigen Epos lässt Köhlmeier einen bildungshungrigen Kater namens Matou von seinen sieben Leben erzählen. Matou lernt sprechen, lesen und schreiben und führt uns in seinen Memoiren durch die Geschichte und Geistesgeschichte, von der Französischen Revolution bis heute. Er ist bei E.T.A. Hoffmann ebenso zu Gast bei Andy Warhol, interessiert sich für die Weltliteratur ebenso wie für Philosophie und die Macht des Charismas. Immer besser lernt Matou die Menschen kennen – ihren Charme und ihr Leid, ihre Grausamkeit, ihre Wahrheiten und ihre Lügen. Und all seine Lektüren fließen spielerisch in diesen Roman mit ein, verweben sich mit Mythen und Märchen, mit Songs und Gedichten. Michael Köhlmeier erzählt von der Arbeit an diesem Buch – und von einer Katze auf dem Schreibtisch. mehr...