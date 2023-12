Dizz Tate – Wir, wir, wir

In einem kleinen Ort in Florida verschwindet die Tochter des Predigers. Eine Clique 13-Jähriger, denen das Lügen leichtfällt, weiß so einiges über die Geschehnisse in der Stadt.

Dizz Tates Debut vereint subtile Spannung, eine mysteriöse Atmosphäre und Irritation zu einem nachwirkenden Coming-of-Age-Roman.

Ein kleines Städtchen in Florida. Gelangweilt streift eine Clique 13-jähriger Teenager durch den Ort und lungert herum.

In ihrem Debutroman „Wir, wir, wir“ versetzt uns Dizz Tate mitten in die ungute Dynamik dieser Gruppe hinein. Die Mütter der Jugendlichen sind mit sich selbst beschäftigt und schenken ihnen wenig Aufmerksamkeit. Die Teenager schlagen also die Zeit tot, indem sie Streiche spielen und andere Menschen im Ort beobachten.

Zum Beispiel Sammy, die Tochter des Predigers. Sie ist ein Jahr älter als die Gruppe und hängt häufig mit den älteren Teenagern und ihrer besten Freundin Mia ab. Die Clique findet Sammy schräg und mysteriös und bewundert ihren Mut. Etwa als sie beobachten, wie Sammy sich die Haare abschneidet:

Wir kannten keine Mädchen mit kurzen Haaren. Nicht einmal welche mit Bob. Im Sommer hatten wir alle das gleiche Haar, wir ließen es möglichst lang wachsen, doch Anfang August war es vom Aufhellungsspray und vom Chlor kaputt.

Unser Haar kam uns vor wie ein Zaubertrick. Wenn wir uns nach dem Abendessen auf dem Spielplatz trafen, machten wir jedes Mal eine Show daraus, unsere Pferdeschwänze, Zöpfe und Dutts zu lösen und uns das Haar übers Gesicht fallen zu lassen wie Vorhänge, durch die wir spähen konnten.

Wir versteckten unsere Gesichter, weil wir glaubten, dass eines Tages jemand kommen würde, der sie wieder für uns enthüllte; jemand, der uns das Haar hinters Ohr strich und uns sagte, wie schön wir seien, seit Langem schon. Wir konnten es nicht fassen, dass Sammy ihren Vorhang zerstört und sich freiwillig selbst enthüllt hatte.

Wütende Teenager in einer pink-orangefarbenen Welt

Plötzlich verschwindet Sammy. Im Ort startet eine Suchaktion, Mütter bilden Telefonketten und informieren sich gegenseitig über das Verschwinden des Mädchens. Auch die Clique, bestehend aus Leila, Britney, Christian, Isabel, Jody und ihrer Schwester Hazel, schließen sich der Suche an. Später macht ein Gerücht über ein Ungeheuer im See die Runde und eine Reihe Brandstiftungen versetzt den Ort in Aufruhr.

Die Geschichte spielt in Falls Landing, einem kleinen Ort in Florida, in dessen Nähe sich Freizeitparks und Sumpflandschaften befinden. Dizz Tate ist selbst in Florida aufgewachsen und ihre bildhaften Beschreibungen schaffen eine in Pink- und Orangetönen gefärbte, einem Sonnenuntergang ähnelnde Welt. Im Kontrast hierzu steht die kühle, düstere Stimmung des Romans und die unterschwellige Wut der Figuren.

Die Autorin schafft es über weite Strecken, die Spannung aufrecht zu erhalten. Das liegt weniger an den teils etwas kuriosen Handlungszweigen als vielmehr an einem Gefühl der Irritation und unterschwelligen Bedrohung, die sich beim Lesen einstellt. Es bleibt die Frage: Was geht hier vor? Denn die Clique weiß, wo Sammy sich befindet, verschweigt es aber.

Dizz Tate – Wir, wir, wir Pressestelle Ecco Verlag Wir, wir, wir Aus dem Englischen von Heike Reissig Autor: Dizz Tate Genre: Belletristik Verlag: Ecco Verlag (256 Seiten, 24 Euro) ISBN: 978-3-7530-0091-6

Sehnsucht nach einem glamourösen Leben

Die Rahmenhandlung der Suche nach Sammy unterbricht Dizz Tate durch Erzählungen der mittlerweile erwachsenen Gruppenmitglieder. Sie blicken zurück auf ihre unerfüllte Kindheit und auf Sammys Verschwinden.

Alle eint die Unzufriedenheit mit ihrem Leben. Schon als Kinder träumen sie von einem anderen, glamouröseren Dasein, am liebsten in der Großstadt und blickten neidisch auf die selbstbewusste Sammy und ihre beste Freundin:

Wir lehnten die Stirn an die Glasscheibe unseres eigenen Lebens. Ist es das?, fragten wir. Haben wir so viel Spaß wie sie? Sind wir so verliebt wie sie? Wir verbrachten unsere Tage damit, ihnen zu folgen, sie zu beobachten und eingeladen zu werden, dazuzugehören.

Wir wollten nicht wahrhaben, dass die Antwort in der Frage lag. Wir waren nicht zufrieden und würden es auch niemals sein.

Dizz Tate befreit ihre Figuren als Erwachsene nicht von der Schuld, die sie als Teenager auf sich geladen haben. Immer wieder werden sie von der Vergangenheit eingeholt, können ihr schlechtes Gewissen nicht ausschalten. Zu oft haben sie nur beobachtet, statt zu handeln; haben die Wahrheit verschwiegen.

Mit ihrem Roman „Wir, wir, wir“ ist der US-amerikanischen Autorin Dizz Tate ein atmosphärisches Debut gelungen – eine irritierende und zugleich fesselnde Lektüre.