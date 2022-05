Dirk Schümer: Die schwarze Rose

Nur kurz kann sich Hüseyin über seine Eigentumswohnung in Istanbul freuen, die er nach 30 Jahren Schufterei in Deutschland gekauft hat. Noch am Tag des Einzugs stirbt er an einem Herzinfarkt. Seine Frau und die vier Kinder reisen aus Deutschland zur Beerdigung an. In der Enge der neuen Wohnung brechen alte Konflikte wieder auf und längst vergessen geglaubte Wunden brennen wie am ersten Tag. mehr...