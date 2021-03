„Ich finde Archivierungs-Projekte spannend, bei denen es darum geht, einen Querschnitt zu archivieren und nicht nur das, was eine Person gemacht hat“, sagt die Autorin Kathrin Passig. Es gebe bereits einige Ideen und Konzepte, digitale Literatur zu archivieren. Aber bei neuen Medien sei es am Anfang oft so, dass umfangreiches Archivieren nicht stattfindet, schon weil das Speichern aufwendig und teuer sei. Technisch sei digitales Archivieren natürlich mittlerweile möglich, aber es brauche dafür immer einen Umdenkprozess. Dieser Umdenkprozess stecke in Deutschland noch in den Anfängen, auch was die urheberrechtlichen Bedingungen für das Speichern digitalen Literatur betreffe. Wir stecken immer noch in einem „Archivierungsloch“, meint Kathrin Passig.

Die Sachbuchautorin, Essayistin, Journalistin und Übersetzerin Kathrin Passig bekommt 2021 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. mehr...