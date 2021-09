„Die Wanderung” von Friedrich Hölderlin

„Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt” – der Satz klingt wie aus einem altmodischen Märchenbuch. Es ist der Titel des neuen Romans von Sabine Peters, der die Zeit der 60er und 70er Jahre in Deutschland beschreibt, gesehen mit den Augen eines Kindes von damals. Das Kind heißt Marie und wächst zusammen mit ihren Schwestern im behüteten Milieu einer katholischen Bildungsbürger-Familie in Neuwied auf. Die Autorin selbst wurde in Neuwied geboren und ihre Romanfigur Marie, die in vielen Büchern von Sabine Peters auftaucht, hat manches mit der Autorin gemeinsam. Kerstin Bachtler stellt ihr Buch „Ein wahrer Apfel leuchtete am Himmelszelt” vor. mehr...