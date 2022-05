Die „Protokolle der Weisen von Zion“ wurden 1903 als Fälschung in die Welt gesetzt um die wohl älteste Verschwörungserzählung der Welt zu unterfüttern: Die der jüdischen Weltherrschaft. Obwohl der Text bald als Fiktion entlarvt wurde, ist er bis heute eine der gefährlichsten Hetzschriften des Antisemitismus. Comiczeichner Will Eisner hat in seinem letzten Werk von 2005 die Entstehungsgeschichte der Protokolle nachgezeichnet.

Die älteste Verschwörungsdichtung der Welt

Einen Fahrplan zur jüdischen Weltherrschaft enthalten die „Protokolle der Weisen von Zion“. Die Herrschaft über alles Kapital der Welt, sowie über Presse und Medien, auch den Bau von U-Bahnen in allen Metropolen, um Nichtjüd*innen aus dem Untergrund in die Luft sprengen zu können. Das sei angeblich der geheime Plan des internationalen Judentums, so die Protokolle, die 1903 als Fälschung in die Welt gesetzt wurden.

Pressestelle Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2022 Das Komplott Die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion Verlag: Carlsen ISBN: 978-3-551-72696-4

Der Comiczeichner Will Eisner hat in seinem letzten Werk 2005 die Entstehungsgeschichte der Protokolle nachgezeichnet. Nun legt der Carlsen Verlag den Comic endlich wieder auf Deutsch auf. Eisners Comic sei kein „Comic“, sondern ein „tragic book“, das hatte Umberto Eco im Vorwort der Originalausgabe geschrieben.

Tatsächlich steht am Ende des Bandes wieder eine Synagoge in Flammen. In jedem Strich dieses Bandes fühlt man Will Eisners Ratlosigkeit und die bittere Wahrheit, dass der Antisemitismus weiterhin die politische Emotion und die politische Waffe ist, die einer humanen Welt im Wege steht.