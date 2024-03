Lange bestand die These, Deutschland habe nichts mit Sklaverei zu tun gehabt, Deutsche seien nicht am internationalen Sklavenhandel beteiligt gewesen. Die Journalisten Jasmin Lörchner und Frank Patalong widerlegen diese These in ihrem neuen Buch „Die Sklaverei und die Deutschen“. Grund für die jahrzehntelange Verdrängung sei unter anderem, dass Deutschland nur für kurze Zeit Kolonialmacht war, sagt Jasmin Lörchner in SWR Kultur.

Holocaust-Aufarbeitung überschattete das Thema Sklaverei „In Deutschland hat man sich lange an dem viel größeren historischen Unrecht, dem Holocaust, abgearbeitet“, so Lörchner. Aktuell steige das öffentliche Interesse an der deutschen Kolonialgeschichte jedoch. Waren aus den Kolonialländern wurden am Ursprungsort von versklavten Arbeiterinnen und Arbeitern produziert oder geerntet. In der frühen Neuzeit habe es in Deutschland auch Fürstinnen und Fürsten gegeben, die versklavte Menschen mit schwarzer Hautfarbe als Hausangestellte beschäftigten. Jasmin Loerchner, Autorin von „Die Sklaverei und die Deutschen“ Pressestelle ©Megan Robbins Wirtschaftsfaktor Menschenhandel „Denen ließ man auch ein bisschen Bildung zukommen und rühmte sich dann, dass man ihnen eigentlich etwas Gutes tat“, sagt Lörchner. Diese Menschen seien jedoch meist auf afrikanischen Sklavenmärkten gekauft worden. Bereits im Mittelalter sei Menschenhandel für die Franken ein Wirtschaftsfaktor gewesen. „Deswegen gibt es in der Forschung die These, dass die wirtschaftliche Grundlage auch auf Menschenhandel gelegt wurde, und das gilt auch für deutsches Gebiet“. Buchcover - Die Sklaverei und die Deutschen Pressestelle Buchcover - Die Sklaverei und die Deutschen Die Sklaverei und die Deutschen Eine Geschichte von Ausbeutung, Profit und Verdrängung Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt ISBN: 978-3-421-07024-1