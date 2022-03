Die Schönheit der Differenz – Hadija Haruna-Oelker stellt ihr erstes Buch vor

Florence Leontine Mary Welch bildet mit einer Vielzahl weiterer Musiker die englische Band Florence and The Machine. Die in London geborene Sängerin steht als Frontfrau nicht nur im Rampenlicht der Bühne, sondern trägt auch durch ihr musikalisches Vermögen einen gehörigen Anteil zum Erfolg der Band bei. Bereits seit 14 Jahren überzeugt die britische Kombo mit einer Mischung aus Indie, Folk, Rock und Pop, die sich auch in der Single „Dog Days Are Over“ widerspiegelt, die eine der ersten Veröffentlichungen der Band im Jahr 2007 war. mehr...