Die Reden von Wolodymyr Selenskyj als Buch: „Vergessen Sie die Ukraine nicht“

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 16 seiner Reden für ein Buch ausgesucht. „Botschaft aus der Ukraine“ ist ein Dokument des Widerstands und der Beharrlichkeit: selbstbewusst und siegessicher. Die Ukrainer folgen ihm: Je monströser die russischen Kriegsverbrechen, desto entschlossener die ukrainische Selbstbestimmung und Verteidigung.

Ein Buch gegen das Vergessen in Kriegszeiten

Eigentlich, so formulieren es viele ukrainische Schriftsteller, fehlen für den Krieg die Worte. Wie soll man sie beschreiben, diese existenzielle Ausgesetztheit? Wie dieses monströse Verbrechen in Worte fassen?

Unterdessen schreiben jedoch alle: Posts auf Facebook, Berichte von der Front, Gedichte und Tagebücher. Es gilt schließlich, Zeugnis abzulegen über das, was in der Ukraine passiert. Und es gilt, Aufmerksamkeit zu generieren.

„Vergessen Sie die Ukraine nicht. Werden Sie der Ukraine nicht überdrüssig. Lassen sie nicht zu, dass unser ‚Mut‘ aus der Mode kommt.“

24. Februar 2022: Ukraines Präsident Selenskyi verhängt Kriegsrecht nach den ersten russischen Angriffen und bittet die Bevölkerung um Ruhe. IMAGO ZUMA Wire

16 Reden hat der ukrainische Präsident zu einem Buch zusammengestellt

Ein beeindruckendes Zeugnis des Glaubens an sich selbst. Viele Reden sind daher leidenschaftliche und aufgeregte Appelle an die Welt, die Ukraine mit Waffen und Luftabwehrsystemen zu unterstützen. Zu Recht, sagt die Kiewer Schriftstellerin und Fotografin Yevgenia Belorusets. Gerade Deutschland habe sich viel zu lange bitten lassen angesichts des fast täglichen Bombenterrors.

Deutschland schicke heute Luftabwehrsysteme in die Ukraine, obwohl am Anfang des russischen Angriffesnoch hieße, dass das unmöglich sei, so Belorusets. „Es gab tausende Gründe, warum das nicht passieren sollte und jetzt sehen wir, dass das doch passieren kann. Und das sind sehr, sehr viele Leben von Zivilisten, die durch diese Verspätungen verloren gehen.“ Je länger man warte und zögere, desto mehr unterstütze man das autoritäre Regime Russlands, das eigene demokratische Kräfte ausschalte. „Ich bin immer noch empört“, gesteht die ukrainische Schriftstellerin.

Die Wucht von Selenskyjs Reden entfaltet sich in seinem Realismus

Der ukrainische Präsident neigt nicht zu wohlfeilem Katastrophismus oder Negativismus, er bedient vielmehr das Register eiserner Kausalität. Gerade deshalb kann er die Erschütterungen, die von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ausgehen, so eindringlich beschreiben. Häufig stellt er dabei emotionale Fragen.

„Was hat Butscha Russland getan? Wie konnte es so weit kommen? Russische Mütter, selbst wenn Sie Plünderer großgezogen haben, wie aber sind sie dann auch zu Schlächtern geworden?“

Seit dem Beginn der Angriffe Russlands auf die Ukraine ist Wolodymyr Selenskyj dauerhaft im Einsatz, um den Ukrainer*innen Mut zuzusprechen und das Trauma seines Landes in der Weltöffentlichkeit präsent zu halten. IMAGO IMAGO / ZUMA Wire / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre

Russische Desinformation zerstört zwischenmenschliche Beziehungen

Selenskyjs Pathos holt die Ukrainer durchaus ab, denn es herrscht große Ratlosigkeit über die Brutalität dieses Krieges. Sie äußert sich nicht zuletzt in der Gleichgültigkeit der russischen Gesellschaft, die sich wegduckt und hinter Propaganda verschanzt. Dabei sind Ukrainer und Russen immerhin oft verwandtschaftlich verbandelt und freundschaftlich verbunden gewesen.

Sie habe eine Freundin in Belgorod, erzählt die Tanja, eine Bibliotheksmitarbeiterin aus Charkiw. Als der Krieg angefangen habe, rief sie an und sagte, Tanja solle doch besser zu ihr kommen, was diese ablehnte. „Wir telefonierten dann noch einmal, nachdem die Kriegsverbrechen in Butscha an die Öffentlichkeit gekommen waren. Sie sagte: ‚Tanja Du bist nicht richtig informiert`. Und dann erklärte sie mir doch prompt, dass sich die Ukrainer in Butscha gegenseitig beschossen haben.“

Es sei ein Irrsinn, der wie ein zweites Trauma wirke, sagt Tanja. Viele Ukrainer verehren Selenskyj, weil er ihnen aus dem Herzen spricht und weil er ihnen Mut macht. Weil er der Ukraine in dieser Bedrohungslage so klare Konturen und Selbstvertrauen gibt. Dass die Ukraine indes ein vielstimmiges, mehrsprachiges, widersprüchliches Land ist, kein einheitlicher Block – das gerät mitunter aus dem Blick.