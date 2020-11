Auf den arabischen Frühling folgte der arabische Winter. In seinem neuen Buch ' Repression und Rebellion. Arabische Revolution - was nun?' liefert der deutsch-ägyptische Journalist Karim El-Gawhary im lebendigen Wechsel von Reportagen und Analysen beides: detaillierte Informationen über das Enstehen und die Wirklichkeit der repressiven arabischen Autokratien während der letzten 10 Jahre und über die neuen Rebellionen in der arabischen Welt im Sudan, Irak, Lybanon und Algerien, die Arabellion 2.0. Kurz: die arabische Revolution geht weiter - ' the Arab Revolution is not over' . Rezension von Anselm Weidner. Verlag Kremayr & Scherlau ISBN 978-3-218-01232-4 224 Seiten 24 Euro mehr...