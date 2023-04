Die neue Lust am Buch: Kolumnen, Kino und Don Quijote

Redaktion und Moderation: Alexander Wasner und Nina Wolf



Mit Büchern von Esther Kinsky, Hengameh Yaghoobifarah, Norbert Gstrein und Rafael Cadenas

„Man denkt ja, dass es da nur um Popo wackeln geht: Aber tatsächlich ist das Buch sehr prominent auf TikTok", weiß der Buchwissenschaftler Gerhard Lauer über die Trends auf BookTok. Pünktlich zum Welttag des Buches erklärt er, woher die neue Lust am Buch kommt und wie viel die Sozialen Medien zu ihr beitragen.



Eine Hommage an die Kinokultur liefert Esther Kinsky in „Weiter Sehen": Ein nachdenklicher und weitsichtiger Romanessay über das Sehen und Reisen, findet unser Autor Carsten Otte.



Und: Hengameh Yagoobifarahs Kolumnen, Stichwort: Polizei auf der Müllhalde, sorgten schon für einigen Aufruhr in der Medienlandschaft. Jetzt erscheinen sie gesammelt mit Vorwort von Fatma Aydemir als Band „Habibitus".



Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras" sorgt 73 Jahre nach Erscheinen für Aufsehen. Der Vorwurf: Der Roman würde menschenverachtende und rassistische Sprache reproduzieren. Der Autor Christoph Peters ist Koeppen-Kenner: Was sagt er zur Causa?



Außerdem: Norbert Gstreins neuer Essayband „Mehr als nur ein Fremder".



Weiter geht es nach Venezuela, genauer: zum Poeten Rafael Cadenas. Er bekommt am 23. April den Premio-Cervantes verliehen. Nicht nur wichtig für ihn, sondern auch für die venezolanische Kulturlandschaft.



Buchwissenschaftler aus Mainz sieht eine neue Lust am Buch

Gespräch mit Gerhard Lauer



Esther Kinsky – Weiter sehen

Suhrkamp Verlag, 185 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-518-22544-8

Rezension von Carsten Otte



Hengameh Yaghoobifarah – Habibitus

Blumenbar Verlag, 334 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-351-05115-0

Gespräch mit Nina Wolf



Wolfgang Koeppen – Tauben im Gras

Gespräch mit Christoph Peters



Norbert Gstrein – Mehr als nur ein Fremder

Hanser Verlag, 192 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-446-27665-9

Rezension von Christoph Schröder



Rafael Cadenas erhält den Premio-Cervantes

Das Instituto Cervantes ehrt ihn zum Welttag der Poesie in Berlin

Reportage von Peter B. Schumann