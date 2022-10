Die Kronzeugin – Bücher über gewaltsame Umerziehung sowie der Ingeborg-Bachmann-Preis

Die Literaturwelt sitzt diese Woche am Bildschirm. In Klagenfurt wird der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen - wegen Corona ohne Publikum und nur als digitaler Stream. Wie fühlt sich das an und wer wird am Sonntag ausgezeichnet? Unser Buch der Woche: Die ehemalige Insassin Sayragul Sauytbay hat mit "Die Kronzeugin" einen erschütternden Bericht über den Alltag in chinesischen Straflagern verfasst, in denen Millionen Menschen gewaltsam umerzogen werden sollen. - Auch die indigenen Dene in Kanada sollten einst mit Zwang vom Staat erzogen werden. Von ihrem schwierigen Leben zwischen Gewalt und Umweltzerstörung berichtet der Meister der politischen Comicreportage, Joe Sacco. Und: Ein Historikerteam entschlüsselt Heinrich Himmlers Dienstkalender. Aus den knappen Einträgen des "Reichsführers SS" entsteht das Bild eines kleinkarierten Massenmörders. - Zum Abschluss wird es sportlich: Ob Fußball-EM oder Olympische Spiele - die Mega-Events fallen diesen Sommer aus. Was sich stattdessen zu lesen lohnt und wie Sport und Literatur zusammenpassen, verrät Deutschlands bekanntester Sportbuch-Autor Ronald Reng im Gespräch. So lief der Ingeborg-Bachmann-Preis 2020 Gespräch mit Carsten Otte Alexandra Cavelius/Sayragul Sauytbay: "Die Kronzeugin" Europa Verlag ISBN 978-3-95890-330-2 352 Seiten 22 Euro Lesung mit Isabelle Demey Politische Comicreportage von Joe Sacco: Wir gehören dem Land Aus dem Englischen von Christoph Schuler edition moderne ISBN 978-3-03731-198-1 256 Seiten 25 Euro Rezension von Andrea Heinze Matthias Uhl (Hrsg., et al.): Die Organisation des Terrors - Der Dienstkalender Heinrich Himmlers von 1943-45 Piper Verlag ISBN 978-3492058964 1152 Seiten 48 Euro Rezension von Konstantin Sakkas Sportliche Lesetipps Ein Gespräch mit dem Autor Ronald Reng Ronald Reng empfiehlt: David Remnick: King of the World. Der Aufstieg des Cassius Clay oder: Die Geburt des Muhammad Ali, Berlin Verlag, Berlin 2000 ISBN 3-8270-0339-3 Matthew Syed: Was heißt schon Talent?: Mozart, Beckham, Federer und das Geheimnis von Spitzenleistungen, Riemann Verlag 2013, ASIN: B00BV4Y5XM Andre Agassi: Open: Das Selbstporträt, Droemer 2009, ISBN-13: 978-3426274910 Film: Asif Kapadia (Regie): Diego Maradona, 2019