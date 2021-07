In die dunklen Winkel der weißen Gesellschaft leuchtet Ann Petry in ihrem Roman "Country Place". Diese Kleinstadtgeschichte schrieb die afroamerikanische Autorin 1947, jetzt gibt es sie zum ersten Mal auf Deutsch. Fans von Carlos Ruiz Zafón werden in seinen nachgelassenen Erzählungen einige Figuren aus den Romanen wieder erkennen - und natürlich die Gassen von Barcelona. Arno Camenisch erzählt in seinem persönlichsten Buch von einem "Schatten über dem Dorf"; leider nicht der beste Roman des Schweizer Autors. Außerdem sprechen wir über den Oetinger-Verlag, der Pippi Langstrumpf nach Deutschland holte und in diesem Jahr 75 wird, und wir feiern den 100. Geburtstag des Dichters H.C. Artmann mit einem neuen Hörbuch. mehr...