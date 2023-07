Die erste Filmregisseurin der Welt: 150. Geburtstag von Alice Guy

Die französische Regisseurin Alice Guy war eine Film-Pionierin, die sich in der Männerdomäne Filmindustrie durchgesetzt hat. „Sie war unglaublich begabt und hat mit der Kamera alles ausprobiert“, erklärt SWR Redakteur Max Bauer. Die Graphic Novel „Alice Guy. Die erste Filmregisseurin der Welt“ feiert nun ihren 150. Geburtstag.

Technisch und künstlerisch Kino-Pionierin der ersten Stunde

„Alice Guy war bei der Erfindung des Kinos von Anfang an dabei,“ so Bauer über die 1873 in Saint-Mandé geborene französische Regisseurin. Sie sei eine Frau der ersten Stunde gewesen, technisch und künstlerisch, vom Zeitraffer bis zur Doppelbelichtung, und in Sachen Trickfilm habe sie einiges vorangebracht. „Sie war definitiv eine Pionierin“, so Bauer, denn Alice Guy habe 1896 auch den ersten Fantasy-Film überhaupt gedreht: „La Fée aux Choux“.

Grapic Novel: Alice Guy. Die erste Filmregisseurin der Welt Pressestelle Splitter Verlag Alice Guy Die erste Filmregisseurin der Welt Autor: José-Louis Bocquet / Catel Genre: Grapic Novel Verlag: Splitter

Filme, die ihrer Zeit voraus waren

Auch thematisch sei Alice Guy ihrer Zeit voraus gewesen. Wie etwa in ihrem Film „Die Resultate des Feminismus“ aus dem Jahr 1906, in dem sie auf humorvolle Art die patriarchale Ordnung auf den Kopf stellt: Frauen trinken und rauchen in der Bar, draußen schieben Männer die Kinderwagen. Außerdem drehte sie als erste Frau in USA einen Film allein mit schwarzen Schauspielern: „Sie wollte ein Zeichen gegen Rassismus setzen“, so Bauer.

Alice Guy aus der Männerdomäne Filmindustrie rausgedrängt

Alice Guy reihe sich ein die Reihe mit Film-Pionieren wie den Gebrüdern Lumière oder Georges Méliès. Nur sei sie in einem männerdominierten Business schnell in Vergessenheit geraten. Viele ihrer Filme wurden Männern zugeschrieben, so Bauer, „obwohl sie bis zu tausend Filme gedreht hatte“. Alice Guy sei ein Beispiel dafür, „wie Frauen ganz aktiv aus der Filmbranche rausgedrängt und in der Filmgeschichte vergessen wurden, wenn sie so viel auf dem Kasten hatten wie die Männer“.

Die Graphic Novel „Alice Guy. Die erste Filmregisseurin der Welt“ ist beim

Splitter-Verlag erschienen.