Deutsche Bahn als Schule des Lebens: Dietmar Bittrich sucht das Positive in Zugausfällen und geschlossenen Bordbistros

Bahnfahrten als Intensivunterricht in Völkerkunde

„Ich lobe die Bahn, weil es ein einziges Coaching-Seminar ist, was wir mit einer Fahrt zwischen Köln und Frankfurt absolvieren“, sagt Dietmar Bittrich. Der Autor und Satiriker hat mit „Wer später kommt, hat länger Zeit“ ein Sachbuch über die Deutsche Bahn als Schule des Lebens geschrieben: „Es gibt etliche Bücher über die Bahn, die auf die Bahn schimpfen, ich wollte es umgekehrt machen.“

Alles worüber man schimpfe, müsse auch eine positive Seite haben, das sei seine Devise, sagt Bittrich. So beschreibt er in seinem Buch Zugfahrten als Intensivunterricht in Völkerkunde und sieht die Vorteile von geschlossen Bordrestaurants als Einladung zum Intervallfasten.

Mitgehörte Telefongespräche in der Ruhezone des ICE ersetzen die Zeitung

Auch unfreiwillig mitgehörten Telefongesprächen gewinnt Bittrich etwas Positives ab: „Man bekommt bei diesen Talks, gerade in der Ruhezone des ICE, die gesamte Weltlage mit, man braucht keine Zeitung zu lesen. Es ist ein Einblick in die Gesellschaft, die wir dort bekommen“, so Dietmar Bittrich.