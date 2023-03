Der Walzer und Ein Ausflug nach Delhi

In Krisen- und Kriegszeiten ist es wichtig Kontakt zu halten. In digitalen Zeiten über soziale Netzwerke, in der Vergangenheit über Briefe, die von Flucht und einem neuen Leben im Exil berichten. Im Deutschen Literaturarchiv Marbach spiegelt eine umfangreiche Sammlung an Briefen diese Umbruchszeiten wider, von denen ein großer Teil auf die Verfolgung während der NS-Zeit zurückgeht. Das neue Marbacher Magazin, das gleich drei Ausgaben umfasst, präsentiert einen umfangreichen Querschnitt unter dem Titel: „S.O.S. - Exilbriefe aus dem Deutschen Literaturarchiv“ von Friedrich Schiller bis in die Gegenwart.