„Bella Ciao“ – der Titel des neuen Projekts von Comic-Zeichner Baru klingt durch alle Episoden des ersten Bandes, dem noch zwei weitere Bände folgen sollen. Von der Ausbeutung der italienischen Arbeiter in Frankreich handelt es, von ihrem Widerstand, ihrem Alltag, selbst von ihren Pasta-Geheimnissen. Mit leichter Hand verknüpft der Zeichner Baru seine eigene Familien-Geschichte mit der Tragik und der Komik des Arbeiter-Seins in der Moderne. Und am Ende ist klar, warum das Partisanen-Lied „Bella Ciao“ genauso das Lied der Arbeiterinnen auf den Reisfeldern der Po-Ebene war. mehr...