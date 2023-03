Der rosa Hut und Prostituiert

Der rosa Hutvon Caroline Bond Day

Übersetzt von Bettina Abarbanell

Gelesen von Jessica Cuna

Prostituiertvon Neel Dolf

Übersetzt von Lucy Bassenge

Gelesen von Camille Dombrowsky

Zwei Kurzgeschichten aus der Anthologie "Prosaische Passionen - Die weibliche Moderne in 101 Short Stories", herausgegeben von Sandra Kegel

Regie: Katrin Zipse

Manesse Verlag 2022

Industrialisierung, Kapitalisierung, Urbanisierung - der Anfang des 20. Jahrhunderts ist eine Zeit des epochalen Wandels, in der auch gesellschaftliche Ungleichheiten immer stärker zutage treten. Der alles durchdringende Rassismus in den USA, die Verelendung in den Städten - das sind Themen, derer sich die Autorinnen der literarischen Moderne auch aufgrund eigener Erfahrungen annehmen. In "Der rosa Hut" kämpft eine Schwarze Frau um ihre Würde, in "Prostituiert" versucht ein junges Mädchen ihre hungernde Familie zu retten.

