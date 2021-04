Redaktion und Moderation: Anja Brockert



Mit neuen Büchern von Shida Bazyar, Christian Baron, Maria Barankow, Wladimir Kaminer, John Wray, Arnon Grünberg

Sie heißen Saya, Hani, Kasih und sind in Deutschland aufgewachsen. Aber ihre ethnische Herkunft ist immer Thema in Shida Bazyars bewegendem Roman "Drei Kameradinnen". In der Anthologie "Klasse und Kampf" berichten Autorinnen und Autoren, wie die feinen Unterschiede der sozialen Herkunft bis heute unsere Gesellschaft prägen. Außerdem: Erzählungen über toxische Männlichkeit von John Wray, grotesker Witz im neuen Roman von Arnon Grünberg und ein Gespräch mit Wladimir Kaminer über sein Buch zum Corona-Jahr. Und zum Schluss: "Bei Anruf Wort!" - Literaturlesungen am Telefon.



Shida Bazyar - Drei Kameradinnen

Verlag Kiepenheuer&Witsch, 352 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-462-05276-3

Gespräch mit Maike Albath



Hrsg.: Christian Baron, Maria Barankow - Klasse und Kampf

Claassen Verlag,224 Seiten, 20 Euro

ISBN: 9783546100250

Rezension von Ulrich Rüdenauer



Wladimir Kaminer - Der verlorene Sommer: Deutschland raucht auf dem Balkon

Goldmann Verlag, 192 Seiten, 16 Euro

ISBN: 978-3442206247

Gespräch mit Wladimir Kaminer

und Rezension von Holger Heimann



John Wray - Madrigal

Erzählungen

Rowohlt Verlag, 144 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3498001681

Rezension von Michael Hillebrecht



Arnon Grünberg - Besetzte Gebiete

Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 432 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-462-00106-8

Rezension von Katharina Borchardt



Theater Baden-Baden - Bei Anruf Wort

Literaturlesungen am Telefon



Musik:

Five and a feather

Awa Ly

Label: Soulfood Music