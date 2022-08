„Der Droste würde ich gern Wasser reichen“ von Sarah Kirsch

Jugendliche begeistern für die Natur vor unserer Tür - das will die 2014 ins Leben gerufene Initiative der „Young Explorer", die einmal jährlich 16 junge Menschen für eine Woche einlädt in ein Camp im Nationalpark Schwarzwald. Ziel ist es, die Jugendlichen mithilfe von Fotografie und Film für die Schönheit der Natur vor der eigenen Haustür zu begeistern - und somit auch für den Umweltschutz.

Parallel zum achten Camp erscheint bei Knesebeck nun ein interessantes Buch, das zurückschaut auf die Erfahrungen der letzten Jahre. Mit Informationen zum Wald als Ökosystem, der Tierwelt dort, zur Klimakrise und der Bedrohung der Biodiversität. Hauptkoordinatorin des Buches „Abenteuer Schwarzwald. Der Natur auf der Spur“ ist Nehle Roskam von der Community der „Young Explorer". Die Community hat das Buch als Gemeinschaftswerk konzipiert und zusammen mit dem Knesebeck-Verlag veröffentlicht.

Bild 1, Fotograph: Niko Pallas

Bildunterschrift:

Teilnehmende des „Young Explorer Camps" 2021 auf einer Wanderung.

Das „Young Explorer Camp" ist ein Ort des Lernens. Die Teilnehmenden durchstreifen mit Rangern die wilde Natur im Nationalpark Schwarzwald, nehmen an Design-Thinking-Workshops teil, entwickeln eigene Umweltschutz-Konzepte und werden von Experten in das Handwerk von Fotografie und Film eingeführt.

Bild 2, Fotograph Kamil Derenzinski:

Bildunterschrift:

Indem die Jugendlichen im Schwarzwald mit der Kamera den Fokus auf Details lenken, schärft sich ihr Blick für die Schönheit der Natur, aber auch für die Bedrohungen, denen sie zunehmend ausgesetzt ist.

Das Konzept der „Yong Explorers" ist langfristig angelegt. Die Teilnahme am erlebnisorientierten Abenteuer-Camp ist zugleich die Eintrittskarte in die Community, die bereits mehr als 100 Mitglieder zählt und stetig wächst. Denn jeder und jede einzelne entwickeln nach ihrem Camp-Aufenthalt eigene Umwelt-Projekte weiter - und übernehmen damit Verantwortung für kommende Generationen.

Foto 3, Fotograph Kamil Derenzinski:

Bildunterschrift:

Teilnehmende des „Young Explorer Camps" 2021

„Die jungen Menschen sollen befähigt werden, positiven und exponentiellen ökologischen Wandel zu bewirken“, heißt es im Buch der Community „Abenteuer Schwarzwald". Denn: „Was man erlebt hat, das schätzt man. Was man schätzt, das schützt man." mehr...