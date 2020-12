Mit dreizehn Jahren wurde Frank Goosen ein Fan der Beatles – eine Leidenschaft, die ihn sein Leben lang nicht mehr losgelassen hat, ähnlich wie seine Liebe zum Ruhrgebiet oder zum Fußball. Gründlich hörte er sich in seiner Jugend durch das Gesamtwerk. Jetzt erzählt Frank Goosen mit gewohnter Leichtigkeit von seiner ersten Begeisterung für „Lucy in the Sky with Diamonds“, einer Pilgerreise nach Liverpool und Recherchen im heimischen Keller.

Buch-Cover: Frank Goosen „The Beatles", KiWi Musikbibliothek Pressestelle KiWi Musikbibliothek