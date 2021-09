Drei Jahre lang hat die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Nicole Seifert ausschließlich Bücher von Frauen gelesen: „Was mich überrascht hat, ist, wie deutlich bestimmte Themen in Literatur von Frauen vorkommen“, ist ihr Fazit. Seiferts nun erschienenes Buch „Frauen Literatur“ analysiert die Strukturen, die dazu führen, dass noch heute Frauen im Literaturbetrieb weniger rezipiert werden.

Themen von Frauen sind nicht gleich „Frauenthemen“

Sowohl in der Literaturgeschichte, als auch heute seien ihr Themen aufgefallen, die in dieser Form nicht so in der Literatur von Männern auftauchten, erzählt Nicole Seifert. Wie bei fast allen anderen Menschen habe sie bisher auch vorrangig Literatur von Männern gelesen, „was wir ja ab der Schule hauptsächlich lernen“. So kümmern sich Frauen viel stärker um Motive wie das Eingeschlossen oder Ausgeschlossen sein, so Seifert. Als besonders prägnantes Beispiel nennt die Literaturwissenschaftlerin etwa Marlen Haushofers Roman „Die Wand“.

Sie vermute, dass es daran liegt, dass Frauen lange auf die häusliche Sphäre beschränkt und vom Berufsleben und öffentlichen, politischen Leben ausgeschlossen wurden. Inzwischen habe sich das zwar geändert, aber bestimmte Dinge seien geblieben, wie man etwa während der Corona-Pandemie gesehen habe.

Andere Metaphern und Bilder als „Männerliteratur“

„Man sieht diese Bilder und Metaphern heute noch in der Literatur — oder vielleicht sogar verstärkt. Das ist das, wo Frauen anders schreiben“, erklärt Nicole Seifert: „Ich würde das niemals biologistisch begründen oder am Stil festmachen wollen, aber durch die andere Erfahrung, die Frauen historisch gemacht haben und immer noch machen, geht es natürlich auch um andere Inhalte“, sagt sie.

„Wir alle lernen schon in der Schule, dass wichtig ist, was Männer schreiben — und dass offenbar Frauen nichts Wichtiges schreiben, denn die kommen ja nicht vor. Diese Abwertung funktioniert bis heute über die Themen“, so die Literaturwissenschaftlerin. Deshalb sei der Begriff „Frauenliteratur“ so schwierig, weil er bis heute auch dazu diene, Literatur von Frauen abzuwerten und von der „richtigen“ Literatur abzuheben. „Frauenliteratur“ befasse sich demnach mit „Frauenthemen“, sei „banal, trivial, kitschig“ und richte sich an ein weibliches Publikum. Eine Beobachtung, die bereits Virginia Woolf in „Ein Zimmer für sich allein“ kritisiert habe. Seiferts Ansicht nach könne der Begriff „Frauenliteratur“ weg — den Begriff „Männerliteratur“ gebe es schließlich auch nicht.

Der Prozess des „Vergessens“ findet aktiv statt

Man könne deshalb auch kaum von „vergessener“ Literatur sprechen, denn die Tatsache, dass Werke von Autorinnen in Vergessenheit gerieten, setze sich zusammen aus vielen aktiven Entscheidungen: Werke von Autorinnen nicht neu aufzulegen, ihnen keine Gesamtausgaben zu widmen, in Feuilletons oder Literaturgeschichten nicht über sie zu sprechen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, müsse auf zwei Ebenen gewirkt werden, findet Nicole Seifert: „Das eine ist quantitativ, Autorinnen kommen im Feuilleton weniger vor und im Schultunterricht fast gar nicht — da müsste man Autorinnen mehr Sichtbarkeit verschaffen“. Das andere sei qualitativ, Autorinnen würden bis heute anders besprochen als Autoren, hier dürfe nicht mehr mit zweierlei Maß gemessen werden.