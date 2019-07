Geschichte Der 20. Juli 1944 und der Widerstand im Südwesten

Mehr Info

Katholische Landfrau im Fadenkreuz der Gestapo: Mathilde Gantenberg

Marie-Christine Werner

Die Pazifistin Mathilde Gantenberg betrieb während der NS-Zeit mit drei anderen Frauen den Frauenberger Hof in der Osteifel bei Gönnersdorf. Dort versteckte sich Gustav Kettel, der für das Netzwerk von Wilhelm Leuschner Kontakte knüpfen sollte. Auch als Buchhändlerin in Trier blieb sie im Widerstand. Gantenberg war nach dem Krieg eine der Mitgründerinnen der CDU in Rheinland-Pfalz und machte politische Karriere, erst im rheinland-pfälzischen Landtag, dann als erste Frau im Rang einer Staatssekretärin in Bonn.