Seit 30 Jahren setzen Sprachwissenschaftler*innen an der TU Darmstadt ein Zeichen gegen sprachliche Entgleisungen, indem sie ihr „Unwort des Jahres“ küren. „Sozialverträgliches Frühableben“ oder „Herdprämie“, frühere Kandidaten klingen auch ganz passend in Zeiten von Corona – könnten Zyniker*innen denken. Doch genau gegen diese wendet sich die alljährliche „Unwort“-Wahl.

Um 10 Uhr am Dienstag, 12. Januar 2021, wird das Urteil der Jury verkündet. Diesmal nur online per E-Mail-Versand. So ist das halt – in Zeiten von Corona. Und alles andere als eine begriffliche Verbindung mit „Corona“ ist als „Unwort des Jahres 2020“ wohl undenkbar… Wir blicken zurück – und nach vorn in Sachen „30 Jahre Unwort des Jahres“.