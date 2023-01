Das numinose Alltägliche

Er ist der weltweit renommierteste Wüstenfotograf und berichtet seit mehr als 35 Jahren über seine Expeditionen. Mit großer Passion schreibt der Fotokünstler und Geograph Michael Martin Bücher, hält Vorträge, macht Filme. Und vermittelt so viel Wissenswertes und sehr persönliche Impressionen, die er auf seinen Reisen gesammelt hat.

Für sein neuestes Mammutprojekt war er fünf Jahre lang immer wieder unterwegs in ausgesuchten Regionen der Welt, die stellvertretend stehen für die klimatische und geologische Vielfalt unseres Planeten: vom Pazifischen Feuerring über Polynesien, die Anden und das Himalaya-Gebirge bis ins zerklüftete Rift Valley. Michael Martin reiste nach Sibirien, in den Amazonas-Regenwald, in die Eiswüsten der Arktis und in die Sandwüsten der Arabischen Halbinsel.

„TERRA - Gesichter der Erde" heißt sein beeindruckendes Buch mit faszinierenden, künstlerischen Naturaufnahmen, mit einfühlsamen Fotos der Menschen, die dort leben - und mit spannenden wissenschaftlichen Texten. TERRA ist ein Porträt der Erde, das die Schönheit und Verletzlichkeit unseres Planeten zeigt und den Leser*innen bewusst macht, was wir durch den menschengemachten Klimawandel und durch bloße Naturzerstörung aufs Spiel setzen.