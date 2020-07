Wir lesen Joshua Wongs Buch, das in Hongkong gerade aus den Bibliotheken genommen wurde. Und fahren in den Urlaub nach Island. Und lernen etwas über afrikanische Literaturen. Und besuchen eine Westerwälder Buchhandlung. Und lassen uns von Jan Peter Bremer einen Lesetipp geben. Und reden über häusliche Gewalt in Indien. Und hören von Nora Gomringer, was ein Dichter nach der Lesung macht.



Joshua Wong: "Unfree Speech"

Aus dem Englischen von Irmengard Gabler

Verlag S. Fischer

ISBN: 978-3-10-491265-3

16 Euro

(Kurzkritik von Katharina Borchardt)



Gerwin van der Werf: "Der Anhalter"

Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas

Verlag S. Fischer

ISBN: 978-3-10-397466-9

20 Euro

(Rezension von Marten Hahn)



"Nehmen Sie den Weg nach Süden. Eine literarische Reise durch Afrika"

Herausgegeben von Anita Djafari und Manfred Loimeier

Peter Hammer Verlag

22 Euro

(Gespräch mit dem Herausgeber Manfred Loimeier)



"Riesig ist keine Westerwälder Dimension"

Der kleine, feine "buchladen" in Wissen an der Sieg

(Reportage von Claudia Fuchs)



Sigrid Nunez: "Der Freund"

Aus dem Englischen von Anette Grube

Aufbau Verlag

ISBN: 978-3-351-03486-3

20 Euro

(Lesetipp des Autors Jan Peter Bremer)



Meena Kandasamy: "Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau"

Aus dem Englischen von Karen Gerwig

Verlag Culturbooks

ISBN: 978-3959881487

22 Euro

(Lesung + Gespräch mit Claudia Kramatschek)



Nora Gomringer: "Was wirklich geschieht"

Gedicht aus dem Band "Gottesanbieterin"

Buch mit CD

Verlag Voland & Quist

ISBN: 9783863912505

20 Euro

(Lesung von Nora Gomringer) mehr...