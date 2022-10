„Das Klimabuch“ von Greta Thunberg: Weise und infantil zugleich

Großartig und gleichzeitig unterkomplex – so beschreibt SWR-Umweltredakteur Werner Eckert „Das Klimabuch“ von Greta Thunberg. Die Aktivistin beschreibt die Klimakrise auch als ein Versagen der Medien – für Werner Eckert reicht diese Medienkritik nicht aus. Stattessen fehlen seiner Meinung nach die Verweise auf technische Möglichkeiten zur Bewältigung der Krise.

Eine Hälfte reich an Information, die andere nahezu infantil

Hört auf die Wissenschaft – das ist so einer der Leitsätze von Greta Thunberg und der Fridays for Future Bewegung. Das klingt weise und ist doch fast infantil. Das wird überdeutlich in diesem Buch.

Wer noch Fragen hat, wie das eigentlich alles zusammenhängt beim Klima, was da auf uns zukommt, der findet hier hervorragende Antworten. Gute Grafiken, verständliche und präzise Texte. Das ist großartig. Aber die andere Hälfte des Buches ist es nicht.

Warum passiert so wenig, wenn doch die Menschheit am Abgrund steht?

Greta Thunberg hat da eine These, die sie auf den rund fünfzig Seiten, die sie selbst geschrieben hat, immer wiederholt:

„Unsere Unfähigkeit, die Klima- und Ökologiekrise aufzuhalten, ist das Ergebnis eines fortwährenden Versagens der Medien. (...) Es ist eine Krise der Informationen, die nicht durchdringen – weil sie nicht so dargestellt, verpackt oder vermittelt wurden, wie es sein sollte.“

Die Klimakrise muss die Schlagzeilen beherrschen, Tag für Tag. Kein Raum für Sport, Royals oder sonstige politische Debatten. Das ist schlicht unterkomplex.

Die Klimakrise ist unbestritten, wie sie überwunden werden kann aber nicht

In dem entscheidenden Kapitel, was denn nun geschehen muss, wird deutlich, warum der Rat „Hört auf die Wissenschaft“ nur scheinbar gut ist. So unbestreitbar die Grundlagen der Klimakrise sind, so umstritten ist die Frage, wie wir da rauskommen. Das ist aber – mit Verlaub – die entscheidende. Und da gibt es keine letzte Wahrheit.

Politologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften leben vom Streit über Modelle. Gesellschaften müssen die Rahmenbedingungen für ihre Zukunft aushandeln – zumindest in Demokratien. Und diesen Streit bildet das Buch so gar nicht ab. Es vertritt eine klare, politische Haltung.

Schulstreik fürs Klima: 2018 wurde Greta Thunberg zum internationalen Gesicht des Klimaschutzes und startete damit die „Fridays for Future“-Bewegung IMAGO TT

Olúfémi O. Táíwò, Assistenzprofessor an der Georgetown University formuliert das deutlich: „Wahre Weltgestaltung verlangt von uns, das System selbst zu verändern. In unserem gegenwärtigen System haben private Unternehmen einseitige und autoritäre Kontrolle über weite Bereiche des öffentlichen Lebens“

„Unternehmen für fossile Brennstoffe und andere Privatinteressen haben sich zudem mit legalen Anreizen und illegaler Bestechung ihren Weg in demokratische Prozesse erschlichen und Gesetzgeber wie auch Regulatoren zu Komplizen gemacht.“

Kaum ein Wort über den Stand der Forschung und technische Innovation

Globale Gerechtigkeit ist eine unbestreitbar eine wichtige Voraussetzung, um die Klimakrise zu bewältigen. Aber sind demokratisch und marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften dazu so gar nicht in der Lage? Das wäre eine Debatte wert – statt einer Verkündigung.

Kaum ein Wort über Forschung und technische Möglichkeiten – auf die darf man sicherlich nicht blind setzen, aber man kann auf Erfindergeist hoffen. Und das gehörte in das ultimative Klimabuch einfach rein.

Statt dessen lebt es von einer ziemlich einfache Thesenfolge: Die Krise ist ernst – und das ist unbestritten. Wir haben es bislang nicht geschafft, sie zu lösen. Das liegt am System, was Älteren unter uns bekannt und wenig zielführend vorkommt, und an den Medien. Die das alles mehr oder minder absichtlich vertuschen.

Ist Omnipräsenz des Themas wirklich der Weg aus der Krise?

Morgens in der Zeitung, mittags im Radio, abends im Fernsehen. Immer Klimawandel. Das muss man nicht mehr Aufklärung, das kann man Gehirnwäsche nennen.

„Wir wurden belogen. Wir wurden unserer Rechte als demokratische Bürger*innen beraubt und im Unklaren gelassen. Das ist eins unserer größten Probleme, aber es ist auch unsere stärkste Quelle der Hoffnung – denn Menschen sind nicht böse, und wenn wir das Wesen der Krise erst einmal begreifen, werden wir sicher handeln.“

Und was das andere betrifft: Machen Sie bei sich selbst die Probe und lesen sie die starke erste Hälfte des Buches. Wir werden sehen, ob sie dann anders handeln.