Alexa Hennig von Lange erzählt in „Die Wahnsinnige“ vom Schicksal einer unverstandenen Thronfolgerin - historischer Popfeminismus, richtig gut! Christoph Peters schaut in „Dorfroman“ auf die Anfänge der Antiatombewegung am Niederrhein – Gegenwartsliteratur at its best, extrem intensiv und darum das Buch der Woche. Ilona Hartmann erzählt in „Land in Sicht“ von einer Flusskreuzfahrt mit Vatersuche - Sommerlektüre wie sie sein soll: unterhaltsam, aber nicht seicht. Wir besuchen die neue Superbibliothek in Oslo, dort stehen Bücher neben Nähmaschinen und 3D - Druckern. Dota Kehr, die Berliner Sängerin, verrät warum sie gerne DDR- und Wendeliteratur liest. Und Alexander Wasner nimmt die Longlist des Deutschen Buchpreises auseinander und wagt sogar eine Siegerprognose.



Alexa Hennig von Lange : Die Wahnsinnige

Dumont Verlag

ISBN 978-3-8321-8127-7

208 Seiten

20 Euro

(Gespräch mit der Autorin)



Oslos neue Superbibliothek

(Reportage von Anja Höfer)



Longlist des deutschen Buchpreises

(Gespräch mit Alexander Wasner)



Christoph Peters: Dorfroman

Luchterhand Verlag

ISBN: 978-3-630-87596-5

416 Seiten

22 Euro

(Rezension von Christoph Schröder)



Werner Bräunig: Rummelplatz

Aufbau Verlag

ISBN: 978-3-7466-2460-0

768 Seiten

12,99 Euro

Gespräch mit Dota Kehr



Ronya Othmann: die Sommer

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26760-2

295 Seiten

22 Euro

(Rezension von Carsten Otte)



Ilona Hartmann: Land in Sicht

Aufbau Verlag (Blumenbar)

ISBN: 978-3-351-05076-4

160 Seiten

18 Euro

Rezension von Sophia Volkhardt mehr...