Comic: „In der Haut eines Mannes“ von Hubert und Zanzim

,,Eine Mannshaut ist wie ein Neoprenanzug inlusive Kopf”, sagt SWR2-Redakteurin Kristine Harthauer, ,,eine Haut, in die eine Frau schlüpfen kann und dann sieht sie aus wie ein nackter Mann”. In diesem Comic ist es die Mannshaut eins schönen, gebräunten, jungen Manns namens Lorenzo - inklusive funktionstüchtigem Penis - und in diese schlüpft die Protagonistin Bianca. ,,Sie will herausfinden, was für ein Typ ihr Verlobter Giovanni ist, also macht sie sich in Lorenzos Haut auf in die Stadt und versucht Kontakt zu ihm zu knüpfen”, verrät Harthauer weiter. Eine Geschichte, die sei nicht nur eine lustige Verkleidungskomödie, sondern behandele auch bitterernste Themen wie Geschlechterungerechtigkeit oder Sexualität, die nicht ausgelebt werden darf. „In der Haut eines Mannes” von Hubert und Zanzim ist nun im Reprodukt-Verlag (160 Seiten, €29,00) erschienen.