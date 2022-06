Clemens-Brentano-Preis für Hanna Engelmeier - Lesen als Hilfe gegen Trostlosigkeit

Am 13.6. ist die Graphic Novel „Vernon Subutex“ nach dem gleichnamigen Roman der französischen Schriftstellerin Virginie Despentes erschienen. Die Geschichte über den sozialen Absturz von Vernon Subutex, dem ehemaligen Besitzer des Kult-Plattenladens Revolver, der auf der Straße landet und zum Leitstern einer verunsicherten Gesellschaft wird, machte in Frankreich Furore. Erschienen war der Bestseller am 7. Januar 2015, dem Tag, an dem Attentäter in die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo eindrangen und acht Menschen erschossen. Die Graphic Novel hat jetzt Luz gezeichnet, ehemaliges Mitglied der Redaktion von Charlie Hebdo. mehr...