Ein rasanter Roman über eine prekäre Kindheit und Jugend zwischen Brooklyn, der italienischen Basilikata und London. Die italienische Autorin Claudia Durastanti weiß um ihre Verletzungen und erzählt trotzdem eine hoffnungsvolle Geschichte.



Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki

Zsolnay Verlag, 300 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-552-07200-8

Die 1984 geborene Claudia Durastanti wuchs in den Vereinigten Staaten auf, besuchte in Italien die Universität und lebt heute als Schriftstellerin und Journalistin in London. In den letzten zehn Jahren hat sie vier Romane veröffentlicht, von denen der letzte jetzt ins Deutsche übertragen wurde: Er heißt "Die Fremde", Maike Albath berichtet.

Manuskript zur Sendung