Im besetzten Paris des Frühjahrs 1940 spielt "Die Toten vom Gare d' Austerlitz", der neue Kriminalroman des in Wales lebenden Chris Lloyd. Der kantige Inspecteur Édouard Giral will den Mord an vier Polen aufklären, die offenbar vor den deutschen Besatzern fliehen wollten. Doch während seiner Ermittlungen gerät Giral rasch in ein lebensgefährliches Netz aus korrupten Polizistenkollegen, eiskalten deutschen Geheimdienstlern, der Gestapo und dem Widerstand.



Aus dem Englischen von Andreas Heckmann

hg. von Thomas Wörtche

Suhrkamp Verlag, 473 Seiten, 15,95 Euro

ISBN 978-3-518-47136-4

Der britische Schriftsteller Chris Lloyd hat lange in Spanien gelebt. Eine von ihm geschriebene Thriller-Trilogie spielt in der katalonischen Stadt Girona. Weiter nach Norden, in die französische Hauptstadt und die Zeit der deutschen Besatzung legt er die Handlung seines neuen Buches: "Die Toten vom Gare d' Austerlitz" Michael Kuhlmann stellt es vor.

Manuskript zur Sendung