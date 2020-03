In seinem Buch „Gute Karten“ zeigt der Datenjournalist Tin Fischer 100 verschiedene und überraschende visualisierte Erkenntnisse zum Leben in Deutschland, zum Beispiel eine Karte, die auf der Basis von Abwasseruntersuchungen den unterschiedlichen Drogenkonsum in deutschen Städten dokumentiert – oder einen Vergleich der langfristigen Entwicklung der Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche und der Mitgliedschaft beim ADAC.



Gerade die Betrachtung der langfristigen Trends zeige dabei, dass kurzfristige Ereignisse, zum Beispiel Medienskandale, eine viel geringere Bedeutung hätten als oft angenommen, so Fischer in SWR2. Skepsis mit Blick auf die zugrunde liegenden Daten sei ohnehin immer erforderlich, so der Datenjournalist.



Hinter jeder Zahl stecke eine Messung, in der immer auch Ungenauigkeiten verborgen seien und der bestimmte Vorannahmen zugrunde lägen. Es sei wichtig, durch den Vergleich möglichst vieler Daten zu einem genaueren Ergebnis zu kommen. mehr...