Auf krummen Touren zu kleinen Tälern und leisem Luxus verspricht Wolfgang Abel in seinem neuen Schwarzwaldführer. Der in Badenweiler im Markgräflerland ansässige Autor ist ein scharfzüngiger Gastronomiekritiker, seine spöttelnden Formulierungen sind Kult, seine Bücher haben eine große Fangemeinde. Sein neues Buch „Hoch hinaus“ ist die nach acht Jahren gründlich überarbeitete Neuauflage seines Klassikers „Südschwarzwald“, Gastro-, Wander- und Heimatführer in einem.

Eine Streitschrift für den Schwarzwald als Kulturlandschaft Alpenblick und Vesperbrett als wirksame Therapie gegen Verspannungen aller Art, verspricht Wolfgang Abel im Vorwort, es folgen über 500 Seiten Wander- und Einkehrtipps, alles selbst er-laufen und er-schmeckt. Doch „Hoch Hinaus“ ist viel mehr als ein Reisebuch. Es ist auch eine Streitschrift für den Schwarzwald als Kulturlandschaft und seine Traditionen. Abels Kritik trifft zum Beispiel die Juniorchefin im Restaurant Spielweg, Münstertal. Neben Vesperbrett und Wildbratwurst bietet sie chinesisches Dim Sum. In einer Gegend, die eine lange und stolze Tradition habe, was regionale Wirtschaftskreisläufe, Weidetierhaltung und mehr angehe, müsse man vielleicht nicht unbedingt noch asiatische und mediterrane Elemente reinbringen, so Abel: „Piemont kommt auch ohne Dim Sum aus und Südtirol vielleicht auch.“ „Die Kulturlandschaft Schwarzwald wird sich dramatisch verändern“ Küche und Landschaft gehören für Abel zusammen. Seine Wandertipps enthalten immer auch Wissenswertes über die Höhenlandwirtschaft. Und dann zwischen stillen Sonnenbänken und badischem Kartoffelsalat stößt der Leser auf Sätze wie diesem: „Die Kulturlandschaft Schwarzwald wird sich in den nächsten Jahrzehnten dramatisch verändern“. Und das liegt seiner Meinung nach nicht am Klimawandel, sondern am Zeitgeist. Der werde es kleinteiliger Viehhaltung immer schwerer machen. „Wolfsrudel“, so Abel wörtlich „werden diese Landschaft kaum offenhalten.“ Die Lebensräume von Wolf und Schaf könnten sich nicht beliebig überschneiden, das funktioniere nicht. Lesegenuss für Individualisten Wolfgang Abel schreibt seit 30 Jahren Gastro- und Reiseführer, seine Fangemeinde liebt ihn für solche Formulierungen und kommt im neuen Buch voll auf ihre Kosten. Genau wie die, die einfach wissen wollen, in welcher Schwarzwaldhütte das Schnitzel schmeckt oder welche überhaupt noch offen hat. Nach langem wieder offen: Das Blauenhaus. Geschlossen trotz 1A-Lage: Die Erlenbacher und die St. Wilhelmer Hütte. Man sollte es den Höhen-Wirten nicht noch schwerer machen, schreibt Abel – etwa durch Windräder. Wolfgang Abels neues Buch ist Lesegenuss für Individualisten, die den Schwarzwald abseits der Premiumwanderwege entdecken wollen. Die bedrückende Botschaft: „Besucht den Schwarzwald, solange es ihn noch gibt!“ kommt mit einer großen Portion Humor und Kenntnis.



Oase Verlag Hoch hinaus Touren & Einkehren im Südschwarzwald Autor Wolfgang Abel Verlag: Oase ISBN: ISBN 978-3-88922-084-4