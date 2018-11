Neues Buch Martin Walser: Spätdienst

In Detailansicht öffnen

"Alle Menschen sind am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Das ist länger her, als die Jahreszahlenrechnung vermuten lässt. Damals, das ist inzwischen ein Wort, so gewaltig wie ein Pfahl ...", schreibt Walser in seinem Essay "Von Wasserburg an". Tatsächlich wurde zumindest er zu diesem Termin und an diesem Ort geboren: Martin Johannes Walser.