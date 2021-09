„Wir probieren das jetzt aus“ – Die Frankfurter Buchmesse 2020 ist eröffnet

"Stell dir vor, es ist Buchmesse, und keiner geht hin." Sie müssen sich das gar nicht vorstellen, Sie kennen ja sogar den Grund. Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr wie so viele ihrer Art virtuell statt. Also: Kein Gespräch am Messestand. Dafür online, was nicht dasselbe ist. Das beschäftigt heute die Kulturteile in den Zeitungen und damit auch Philine Sauvageot in ihrer Kulturmedienschau. mehr...